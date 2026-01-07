北醫大奪「2026大學品牌力」最佳學群獎醫藥衛生領域全國第二、僅次於臺大 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】臺北醫學大學於全國123 所大專校院中脫穎而出，在104人力銀行「2026大學品牌力」評比中，榮獲「最佳學群獎－醫藥衛生領域」全國第二名、僅次於臺大，同時於 12 大品牌力指標中，「性格優勢」、「學術聲望」、「產學力」與「研發力」等多項關鍵指標，亦皆位居全國私立一般大學首位。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，創校 65 年來，北醫大已培育眾多傑出校友，其中多達 732 人於醫療體系中擔任領袖角色，包括各大醫院院長及醫藥衛生領域的高階領導人，充分展現北醫人才培育成果在醫療體系與社會發展中的深遠影響。

廣告 廣告

北醫大以「數位生態系、健康照護、新世代人才、永續發展」四大方向為核心，從臨床健康照護出發，緊密結合數位科技與教育創新，培育能回應未來醫療需求的新世代人才。作為創新型大學，北醫大不僅延續研究型大學的深厚基礎，更強調醫學研究的「轉譯落地」，讓研究成果真正走進臨床與健康照護現場，發揮實質影響力。

吳麥斯指出，智慧醫療早已深度融入第一線醫療現場，關鍵不僅在於科技導入，更在於醫學教育能否率先轉型。北醫大結合生成式人工智慧（GenAI），自主建置 TAIP-X（TMU AI Integrated Platform X），串聯三家附屬醫院資料庫，打造高度整合的智慧醫療平台，全面邁向「智慧醫院」願景；同時建構「虛擬醫院系統（VHS）」，將去識別化臨床案例、電子病歷與 AI 輔助決策導入課程，讓醫學、藥學、護理等不同專業學生，透過模擬急診、病房與手術等真實醫療流程，在安全環境中進行沉浸式臨床實作與跨情境協作學習，強化臨床判斷、團隊合作與科技應用能力，全面提升未來醫療即戰力。

同時，北醫大亦呼應 104 人力銀行推動的 ESG 全球人才永續與大學 USR 精神，將永續發展、低碳醫療與社會責任納入課程設計與校務治理，並積極布局AI、精準醫療、數位健康與再生醫學等前瞻領域，培育具備跨域整合能力與國際視野的未來醫療關鍵人才。

臺北醫學大學表示，未來將持續在高教期待下深化教學創新、強化臨床與研究能量，並擴大與產業及國際鏈結，致力成為引領臺灣醫藥衛生教育、回應社會健康需求與全球永續挑戰的重要高等教育典範。