北醫大女教授被爆課堂羞辱女學生 校方啟動調查

台北醫學大學有學生控訴，一名女教授對女性長期抱持偏見，甚至當眾羞辱學生長相，還對著穿裙子的女學生說「會被性侵的就是這種穿著」。對此，校方3號回應已經依規定啟動調查程序，同時採取必要措施，確保學生學習權益。

有自稱是北醫大的學生發文控訴，一位女教授對女性抱持偏見，要求女同學報告時須穿西裝長褲，但男學生僅要求不能穿拖鞋，還要學生把證件照放在報告最後一頁，當眾比較學生間誰比較漂亮，或是用「黃臉婆、大媽」等形容詞羞辱，要求女學生起立給全班看長相。

廣告 廣告

另一名網友也回覆該則貼文表示，女教授曾用不雅字眼羞辱報告的同學、連罵2節課，甚至在教室公開羞辱穿裙子的女同學說「穿這種裙子，妳知道要怎麼坐嗎？我都看到妳裡面的顏色了」、「會被性侵的就是這種穿著」，讓他難以接受。

事件延燒後，校方火速回應表示，12月1日接獲相關訊息後，已依規定啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習，並維護其相關權益。

※善待他人，尊重彼此

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

「女足抽血案」教育部對陳忠慶、周台英懲處出爐 受試費回繳送檢調

葉丙成性平案拖逾2個月被疑辦小不辦大 教長：這也是我的痛

頂大資通訊系教師荒 專家憂：恐讓台積電失後盾