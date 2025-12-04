北醫大教授羞辱學生「黃臉婆、大媽」！校方：已啟動調查

記者柯美儀／台北報導

北醫大學生指控，教師羞辱學生長相。（圖／資料照）

北醫大傳出教師言語羞辱學生，一名學生指控，校內一名教師不僅在分組報告時對學生百般刁難，還在課堂上羞辱女學生是「黃臉婆」，甚至要求對方站起來讓全班「看看長相」。對此，北醫大表示在接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施維護學生權益。

有學生在社群平台爆料稱北醫大一名任教多年的教師在分組報告中對學生處處刁難，還曾在課堂中以外貌羞辱女學生，稱對方是黃臉婆、大媽，甚至要求女學生站起來讓全班看長相。

該學生指控，這名教師上課時常偏離課程主題，經常談起自己在國外遭遇搭訕的經驗。由於這名教師在北醫任職多年，期間相關抱怨多次反映卻都沒有下文。

對此，北醫大回應稱，對校園安全與學生權益一向高度重視，本校於12月1日接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益。

北醫大強調，嚴肅看待任何可能影響校園秩序或學生權益的行為，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。

