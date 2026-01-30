北醫大聯手勤業眾信 石崇良：盼醫療業成台灣第二護國神山

台北醫學大學與勤業眾信聯合會計師事務所於今（30）日正式簽署合作意向書，宣告啟動「BioBridge+生醫創新橋接機制」。盼平台整合北醫大的臨床研發量能與勤業眾信的商業顧問資源，解決台灣長期以來「醫療品質優異但產業連結不足」的痛點。衛福部長石崇良出席致詞表示，盼透過產、官、學三方合作，台灣有望將半導體產業的成功模式複製到醫療領域，打造出第二座「護國神山」。

石崇良看好強強聯手

石崇良表示，台北醫學大學在醫界與產業銜接、人才培育方面投入極深，而勤業眾信則擁有精準的全球醫藥觀察報告，能切中再生醫療、數位醫療及AI等產業核心。

石崇良說，台灣雖然擁有頂尖的醫療品質，但過去在產值轉化上稍顯不足。隨著「BioBridge+」機制的建立，將能協助新創團隊從臨床試驗階段快速對接產業，並在後端找到真正的商業化路徑，讓醫療發現轉化為具備實質產值的產品。

石崇良指出，政府近年積極擴大健康投資，今年健保總額加計公務預算已首度突破兆元大關，並投入數百億元推動「健康台灣深耕計畫」與「國家藥物韌性整備計畫」。在法制層面，包含去年通過的《全民健康保險資料管理條例》，以及今年上路的再生醫療雙法，後續還有《人體生物資料庫管理條例》的升級。石崇良形象地比喻，政府正在為大健康產業鋪設一條「高速公路」，並確保制度安全，讓生醫產業能穩步前行。

BioBridge+鎖定臨床商業驗證 2026年目標投資額破九千萬

「BioBridge+」機制的核心在於「橋接」，將串聯北醫大體系的加速器資源與勤業眾信的專業網絡。台北醫學大學校長吳麥斯指出，北醫已制定《新創產品導入附屬機構辦法》，在附屬醫院體系內建構制度化的「臨床商業驗證沙盒」，讓新創技術能在真實的醫療環境中進行測試，提升臨床可信度。該平台預計於2026年達成多項指標，包括輔導超過18家新創團隊、協助取得至少新台幣五千萬元之投增資或訂單，並累計獲得超過新台幣九千萬元的投資。

勤業眾信總裁柯志賢則從資本市場角度分析，生醫產業具有研發期長、門檻高且資金需求大的特性，需要穩定的政策與整合資源支持。勤業眾信將以顧問角色協助新創團隊強化公司治理、優化財務體質與商業模式。此次合作將結合「醫學中心、專業顧問、資本市場」三方力量，為台灣生醫團隊打造一條通往上市櫃與國際市場的快速通道。

臺北醫學大學吳麥斯校長(左)與勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢總裁(右)，今簽署MOU。（記者鄒尚謙攝）

布局國際跳板 專業業師陪跑

除了深耕在地驗證，該機制亦扮演走向國際的重要跳板。勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成指出，將指派專業業師進行客製化「陪跑」輔導，協助新創在股權規劃、募資策略上建立穩健基礎。透過Deloitte全球超過150個會員所的網絡，未來能協助台灣具臨床價值的技術對接海外市場資源。雙方期許透過此實務導向的合作模式，讓具備潛力的創新成果能更有效率地推向產業應用，共同構建具備永續性與國際能見度的生醫創新生態。