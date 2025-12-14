北醫大飛洋國際服務團十年有成 再獲雙重肯定

推動台灣青年海外志工服務，教育部青年發展署今年補助113組團隊，共前往20個國家進行服務。其中，台北醫學大學「飛洋國際服務團」深耕柬埔寨的學校與社區，十年有成，帶領當地師生與民眾認識疾病防治與藥品知識，今年再度獲選特優團隊，並榮獲「國際醫療典範獎」。

教育部青年署長期推動青年海外和平志工服務，今年邀請27組青年海外和平志工績優團隊齊聚一堂，並進行簡報評選。台北醫學大學共有3組團隊計畫獲得特優獎，全國最多，包括飛洋國際服務團、海外醫療服務團，以及楓杏海外史瓦帝尼醫療服務隊。

飛洋國際服務團指導老師郭曉靜表示，北醫的3個服務隊都很悠久，因此常會探索和反思這些社區其實需要什麼，她說，飛洋國際服務團2015年到柬埔寨的學校探勘，前面3、4年可謂都在探索階段，並在了解當地的需求後啟動募款行動；不過，由於每年前往志工服務的學生都不太一樣，所以必須要有很明確的中心思想，讓每一年的學生都能依照起初設想的主軸去服務。

郭曉靜談到，團隊和當地的小學執行健康促進方案，需要環境的配合，以及師生具備足夠的知識，才能獲得最終的健康成果，一開始進行寄生蟲的防治，牽涉到要給藥，可是在台、柬兩國沒有邦交的情況，其實在執行上非常的困難；後續他們開始協助學校建造洗手台和濾水設施，一步步進行改善，接下來將再進行營養補充計畫。

她也提到，團隊每年都會創作健康繪本，主題多元，會依據柬埔寨學生的需要，由學生手繪故事，每年都在當地社區發放好幾百本的故事書。郭曉靜：『(原音)我們蠻感動的就是在很多學校的圖書館就會有一個飛洋專區，裡面就會一個部分全部都是飛洋歷年出的各種健康主題的書。』

青年署長陳雪玉表示，青年署肯定青年海外志工團隊從在地出發、連結國際的服務能量，她期許每個團隊都能透過長期服務，為當地帶來永續性的影響，並從中學習和成長，青年署會持續支持海外志工服務，希望能將台灣青年的貢獻和熱情，帶到全球各個需要的地方。