北醫女教師被爆課堂霸凌、羞辱女學生「大媽、黃臉婆」 校方回應了

台北醫學大學一名任教多年的女教師，近日被學生爆料，指控她在課堂上長期對女學生存有偏見，不僅在分組報告中百般刁難，還會當著全班面以「黃臉婆」、「大媽」羞辱女學生，甚至要求學生站起來「給大家看長相」。對此，北醫大表示，已於12月1日接獲訊息並依程序啟動調查，承諾保障學生權益。

有學生透過Threads指控，這名女教師在課堂上對男女學生要求不同，例如規定女生須穿西裝長褲，男生則不得穿拖鞋。但爆料者強調，真正問題並非服儀，而是該師會在分組報告時頻頻以羞辱方式批評學生。爆料者表示，這名老師曾要求學生製作超過百頁的簡報，她自己不但拖延評分時間，還反過來威脅「整組零分」，還罵報告者「白癡」、用責備口氣罵了兩節課，學生只能為了學期成績「放下尊嚴」。

爆料者更指該師在課堂上以外貌評論女學生，曾說「妳長得像黃臉婆」、「像大媽」，並要求學生起立讓全班查看其外貌；另也常以「啊妳什麼都不會」用詞質疑女學生的能力，不給嘗試的機會。此外，該師授課內容被指與課程主題偏離，常分享自己在法國跟帥哥舌吻、在義大利被搭訕或強吻的經驗，「這難道不是讓我們對那些國家有更深的刻板印象嗎？」

爆料者表示，該師任職約30年，期間學生投訴屢屢「石沉大海」，質疑其在校內「具有強大後台」。他也強調自己以上爆料都有錄音作證，包括對話中提到對老師的尊敬、對用詞不妥的提醒、對整組零分的質疑等內容，且錄音開頭該教師曾有說「你要錄音也可以」。他強調不願影響組員成績，因此選擇匿名發文，希望校方正視此事。

台北醫學大學回應指出，校方對校園安全與學生權益高度重視，已在接獲訊息後依規定啟動相關程序，並採取必要措施確保學生安心學習。校方強調，將嚴肅處理任何可能影響校園秩序或學生權益的事件，並會在調查過程中維護所有當事人的隱私，致力打造安全友善的校園環境。

