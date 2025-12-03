北醫女教授爆羞辱學生！更嗆：穿這樣會被強姦 校方回應了

台北醫學大學一般通識組L姓女教授日前遭修課學生在社群平台Threads匿名爆料，指控該教授長期在課堂上對女學生存在嚴重偏見與不當言行。

根據爆料內容，該教授在課程規定上明顯差別待遇，要求女學生報告時必須穿著西裝長褲，男學生則僅要求不得穿拖鞋。課堂報告要求學生製作超過100頁的簡報檔案，並在報告最後一頁放置證件照，當學生報告至此頁面時，該教授會公開評論學生外貌，甚至比較同學間誰較為漂亮。

更嚴重的情況發生在11月24日，有學生指控該教授在課堂上公開羞辱女學生：「穿這種裙子，妳知道要怎麼坐嗎？我都看到妳裡面的顏色了」、「會被強姦的就是這種穿著」，引起台下男同學哄堂大笑。該教授還曾批評女學生長相像「黃臉婆」、「大媽」，並要求女學生站起來讓全班觀看其長相。

在學生報告結束後，該教授經常以「打零分」威脅學生，並當眾辱罵報告同學是「白痴」，曾連續責罵學生長達兩節課時間。學生為了學期成績，只能忍氣吞聲接受羞辱。

發文學生表示，曾在課後向該教授反映批評學生外貌及給零分的不當行為，但該教授僅回應：「謝謝妳跟我討論這個，但是妳的建議，我要怎麼做是我的決定」，並要求學生提供系級與姓名資料。

據了解，該教授在北醫任職已達30年，期間雖多次收到投訴信件，但皆石沉大海。爆料學生表示手中握有錄音檔案作為證據，但仍希望維持對教師基本尊重，呼籲網友勿進行人肉搜索，並表示若因此事件造成教師個資外洩或影響正常生活，願意自請退學或重考學測。

台北醫學大學對此回應，校方已於12月1日接獲相關通報，目前已依規定啟動調查程序，並採取必要措施，以確保學生安心學習並維護其相關權益。教育部校安通報程序也已同步啟動。記者嘗試聯繫該名L姓教授，但截至截稿時間仍未獲得回覆。

