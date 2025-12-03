北醫女教授遭爆羞辱女學生「會被強姦」 校方火速回應

台北醫學大學一名L姓女教授近日遭學生爆料，在課堂上當眾羞辱女學生長得像大媽、黃臉婆，還要求學生站起來給大家看長相，甚至評論女生的穿著，脫口「會被強姦的就是這種」。對此，台北醫學大學回應，校方於12月1日接獲通報，目前已依照規定啟動調查程序。

一名自稱就讀台北醫學大學的網友日前在Threads發文表示，通識課L姓女教授對女生有偏見，要求女生報告時要穿西裝長褲，卻僅要求男生不能穿拖鞋；且該教授常常羞辱做報告及報告者，批評女生長得像黃臉婆、大媽，還要求學生在全班面前起立，給大家看長相，學生為了學分只能隱忍。

原PO表示，該教授在學校任職長達30年，期間有許多投訴但都石沉大海，質疑教授後台強硬，並喊話校方出面，「為何如此優秀的學校會有此等老師？」

貼文曝光立刻引發討論，有女學生留言表示，上月24日也被該教授公開羞辱，教授酸「穿這種裙子妳知道要怎麼坐嗎？我都看到妳裡面的顏色了」，甚至脫口「會被強姦的就是這種穿著」。

對此，台北醫學大學發聲明指出，針對教師涉及校園不當行為事件，北醫大對校園安全與學生權益一向高度重視，12月1日接獲相關訊息後，已依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習並維護其相關權益。

北醫大重申，對任何可能影響校園秩序或學生權益之行為均嚴肅看待，並將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。

