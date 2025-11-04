北醫導入智慧護理手機 打造秒回應零距離照護新世代
記者吳瀛洲／新北報導
衛福部台北醫院四日舉行「秒回應、零距離，再創護理效率新世代」記者會，宣布智慧護理手機再升級，病人按下紅燈呼叫鈴，訊息同步推送至護理專用手機與護理站，護理師可立即與病人對話，免除傳統「護理站轉達—再尋人—再回應」的冗長過程，讓回應更快、走動更少、照護更即時，並同步提升病人安全、病房寧靜度與滿意度。
護理科主任黃麗萍表示，台北醫院近年以「打開智慧魔法盒」為核心理念，持續導入多項智慧照護系統；護理智能手機重量僅235克，裝置輕巧，應用於給藥、抽血、輸血等流程，平均可為每名護理師節省約3分鐘的作業時間，自動顯示與核對功能更有效降低病安異常事件。
黃麗萍指出，今年再進化推出「秒回應、零距離，部北紅燈鈴」服務系統，以往最耗時的紅燈呼叫鈴處理，如今由手機直聯紅燈鈴，當病人按下呼叫鈴時，訊息即同步推播至護理師手機，能更快速接收與處理病人需求，回應更即時、服務更貼心，不必在奔波往返於護理站與病房之間，大幅降低護理工時與臨床同仁的體力負荷與疲憊感。
她表示，護理工作流程繁瑣且需高精準度，而病房走道狹長、護理車滿載可達80公斤推行不易，且往返各病床既耗時又費力，輸血前置需2人人工逐項核對，流程繁複、易中斷；智慧護理手機導入後，護理師可靈活於床邊操作，一機在手即可完成給藥、輸血等核對流程。
資訊護理長簡姝敏指出，病房內設置的紅燈鈴是病人與護理站的重要溝通橋樑，從抽痰、點滴處理到緊急事件如跌倒、急救，皆需護理師即時回應；「護理手機」導入後，整合危急通知、紅燈鈴即時通知等多項功能，病人生命徵象異常時，手機及護理站皆會同步發出警示，有效提升回應效率與病安品質。
病人按下紅燈鈴，手機及護理站也會同步發出通知，護理師可直接與病人通話，確認需求與狀況，即刻查閱病人檢查排程與用藥等資訊，減少護理站與病房間來回奔走，並降低多重轉達的人因風險與作業干擾。
院長鄭舜平表示，台北醫院將持續導入各項智慧醫療應用，持續「打開智慧魔法盒」，讓科技成為護理師的神隊友，打造更安全、高效與幸福的智慧職場。
