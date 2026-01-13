北醫展現精準醫療實力 深化與越南合作

「以病人為中心、以專業傳承醫學」。臺北醫學大學附設醫院昨（十三）日舉辦「2026北醫—越南紅玉集團國際合作研討會」，紅玉集團（Hong Ngoc Group）參訪團主要觀摩北醫附醫於高階癌症與精準醫療的臨床應用。雙方的交流同時也呼應政府「新南向政策」，以醫療輸出與人才培育為基礎，展現臺灣醫療體系長期投入區域醫療能力建構的承諾。

紅玉集團為越南大型醫療體系之一，此次由該集團高階醫療主管與醫療團隊組成參訪團，與北醫附醫展開臨床教學交流。北醫附醫施俊明院長表示，醫學教育與臨床示範向來是北醫附醫國際交流的核心項目，二○二四年十二月與紅玉集團正式簽署雙邊合作備忘錄，透過系統化教學、臨床觀摩與實務分享，協助友好醫療機構提升專業能力，此次參訪交流更是落實雙方合作重要里程碑。

北醫附醫王偉副院長指出，此次特別規劃具教學導向的參訪行程，由各專科團隊進行臨床示範與技術說明，內容涵蓋達文西機械手臂於大腸直腸與泌尿手術之應用、進階腹腔癌治療策略、放射腫瘤治療流程、心臟介入性治療及內視鏡脊椎手術等，讓來訪醫師能深入理解北醫附醫在高階專科治療與跨團隊整合上的實務經驗。

此次活動亦安排專題分享與臨床教學交流，由臺北癌症中心團隊說明癌症診療策略與臨床路徑設計，並由基因遺傳專業人員介紹基因檢測在腫瘤治療決策中的應用，突顯精準醫療於臨床教學與病人照護上的價值。

紅玉集團總經理Nguyen Ngoc Long表示，北醫附醫在癌症治療、精準醫療及臨床教育方面具備高度成熟與制度化經驗，此行收穫豐富，對未來於越南推動相關醫療服務具有重要參考意義。

王偉副院長表示，此次研討會成功展現北醫附醫以教學示範與專業輸出為核心的國際醫療角色，未來北醫附醫將持續深耕國際醫療合作，期盼透過與越南紅玉集團的緊密合作，不僅促進雙方醫療技術的精進，更將臺灣優質的醫療軟實力輸出海外，為亞太地區的醫療人才培育貢獻心力，實踐醫療無國界的願景。