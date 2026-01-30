北醫攜手勤業眾信 助攻生醫新創募資、接軌國際

台北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所今（30）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge＋生醫創新橋接機制」。（林周義攝）

為呼應政府加速布局台灣大健康產業，台北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所今（30）簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge＋生醫創新橋接機制」，以實際行動響應政策方向，象徵產官學三方合力，為台灣生醫新創打造更成熟的成長環境。

「BioBridge＋生醫創新橋接機制」將整合北醫體系旗下加速器與創新輔導資源，並串聯勤業眾信既有服務對象，形塑超過百家企業與新創團隊的跨域合作網絡。在2026年目標輔導超過18家、取得投／增資或訂單金額至少新台幣5000萬元、累積獲得超過新台幣9000萬元的投資、維持提供超過百人就業機會的實質影響力。雙方將推薦具備臨床應用潛力的團隊加入BioBridge＋ ，由北醫提供附屬醫院作為臨床驗證場域，勤業眾信則以顧問角色，協助新創強化公司治理、優化商業模式與成長策略，提升募資能力與市場拓展準備度。

衛福部長石崇良表示，政府近年持續擴大健康投資，今年健保總額加計公務預算首度破兆，同時5年挹注489億元推動「健康台灣深耕計畫」全面提升醫療環境體系，以及4年投入 240 億元的「國家藥物韌性整備計畫」穩健醫藥品供應鏈，加上去年底立法院三讀通過「全民健康保險資料管理條例」、今年再生醫療雙法上路，接下來還有「人體生物資料庫管理條例」升級，持續完善法制支持，為大健康產業鋪設一條高速公路，並確保用路人安全，讓生醫發展穩步向前。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫持續以臨床需求為核心，支持新創在關鍵成長階段獲得貼近實務的協助，讓研究成果更順利走向產業應用。透過制定《新創產品導入附屬機構辦法》，北醫於附屬醫院體系內建構制度化的「臨床商業驗證沙盒」，提供新創團隊進行產品導入、臨床應用測試與實務回饋的專業場域，協助創新技術在真實醫療環境中完成驗證，並以附屬醫院作為初期示範點，提升產品的臨床可信度與後續市場採用潛力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生醫產業具有研發週期長、法規門檻高、資本需求大等特性，相較其他產業，更需要長期穩定的政策環境與整合性資源支持。

他進一步表示，此次與台北醫學大學合作，正是呼應政府推動「健康台灣深耕計畫」等政策方向，BioBridge＋與傳統單點式輔導不同，為結合醫學中心×專業顧問×資本的快速通道，透過產學合作協助台灣生醫新創加速研發成果落地，提升資本市場準備度與接軌國際市場的整體競爭力，共同打造具國際影響力的生醫創新生態。

未來，北醫與勤業眾信將在既有合作基礎上，持續串聯國內外資源、深化產學合作，陪伴生醫新創從早期育成邁向規模化發展，共同打造具永續性與國際能見度的生醫創新生態。

