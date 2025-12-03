北醫教授羞辱女學生像「黃臉婆」、「大媽」 校方發聲明：已啟動相關程序

即時中心／廖予瑄報導

日前台北醫學大學的學生指控，一般通識組L姓教授不但在課堂上羞辱報告的同學「白痴」，還會公開評論女學生的長相，稱其長得像「黃臉婆」、「大媽」，甚至對著穿裙子的女同學說出「會被強姦的就是這種穿著」等語。對此，台北醫學大學今（3）日也發聲明回應，「依規啟動程序，同時採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益。









前（12/1）日有北醫大的學生在社群平台Threads上發文指出，L姓通識教授對女生有偏見、較喜歡醫學系男生，且經常刁難學生的分組報告，指責報告的同學「白痴」，還說女學生長得像「黃臉婆」、「大媽」，要求在全班前站起來給大家看長相。

此外，該貼文下方也釣出其他同學反應，遭L教授公開以性羞辱、性貶抑的方式批評羞辱身上穿著，甚至語出驚人稱，「穿這種裙子，妳知道要怎麼坐嗎？我都看到你裡面顏色了」、「會被強姦的就是這種穿著」等，引起台下男同學跟著訕笑，令她感到非常羞辱、害怕。

對於L教授的不當言行，北醫大今日也緊急發聲明滅火，強調校方在接獲相關訊息後，已依規啟動程序，並採取必要措施，確保學生安心學習及並維護其相關權益，「將維護當事人隱私，持續致力建構安全、友善的校園環境。」





快新聞／「妳穿裙子會被強姦」！北醫教授性羞辱女學生 校方發聲明：已啟動相關程序

北醫大聲明。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

