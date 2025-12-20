北醫新南向菁英專班導入志工服務 移工也受惠

政府持續推動新南向政策，台北醫學大學推出新南向菁英專班已邁入第四屆，今年更推出志工服務內容，讓專班學生們除了學習外還能以專業幫助別人，例如在台北車站進行國際移工醫療服務。北醫表示，新南向菁英專班成效良好，也吸引更多人才之後就讀碩士班與博士班。

配合政府推動新南向政策，台北醫學大學也推出新南向菁英培育專班，今年已邁入第四屆。台北醫學大學副校長蔡佩珊表示，今年北醫的新南向專班收到來自10國的學生報名，但因為部分國家簽證因素，最終有來自8國學生報到，而這些學生們背景十分多元，有醫師、藥師、護理師以及醫學工程師。

蔡佩珊指出許多大學都有辦理類似的專班，但北醫今年首度引入志工服務學習，像去台北車站幫移工做健康檢查還有用母語做衛教都是難得的體驗。她說：『(原音)另外我們的特色就是文化體驗，跟我們首度引進志工服務，我們讓我們新南向菁英專班的學生也去做志工。甚麼樣的志工呢，舉例說明，北車有一些移工，我們讓他們去做移工服務，我們也參與很多志工服務，所以服務學習也是我們的特色。』



北醫新南向培育專班學生在北車協助移工量血壓。(台北醫學大學提供)

今年專班一位來自緬甸的同學(Myat Yadanar Htun)，已經錄取明年度北醫的碩士生，參加專班即便一周只有幾次中文課，但也因而大幅提升中文程度，逛街都不成問題。她說：『(原音)我到台灣學到很多中文，認識很多新朋友。我平常沒有學習那麼多中文，所以現在我覺得我中文進步好多，去外面逛街甚麼都可以用中文，我相信台灣給我很好的機會。』

另一位來自越南，已擔任8年骨科醫師的學生(Vo Hoang Minh)已申請到明年度北醫的博士班，他表示先來參加專班讓他更了解台灣的就學環境，他也想體驗台灣的文化與生活型態，都是很難得的機會。

蔡佩珊表示北醫這幾年來因為專班已經招生到8位碩士生以及2位博士生，她十分肯定政府這項政策，對於人才引入和循環都有實質幫助。(編輯：宋皖媛)

