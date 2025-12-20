北醫盟領軍跨域整合 AI 大健康產業鏈成形 布局長照 3.0 商轉市場 結合空大與產官學醫體系 打造智慧醫療落地與人才供給雙引擎

【記者羅伯特 / 臺北報導】隨著高齡化趨勢加速，智慧醫療與大健康產業正成為台灣下一階段的重要成長引擎。台北醫療聯盟近日攜手國立空中大學舉辦 AI 賦能與全齡照護人才培育高峰論壇，並完成跨產官學醫合作備忘錄簽署，正式啟動以 AI 技術為核心的長照 3.0 人才培育與場域實證合作，象徵智慧照護產業由試點邁向規模化發展。

圖說：國立空大與臺灣台北醫療聯盟協會攜手產官醫界企業領袖簽署MOU。簽署合作備忘錄_MOU代表合影1(由左至右為 博惠生技 黃文振副董事長、世紀民生科技 張祐銘董事長、臺北市立聯合醫院陽明院區 柯明中副院長、中華民國醫師公會全聯會 前理事長周慶明、中華文化藝術總院 西畫院 蘇奕榮院長 、臺灣台北醫療聯盟 趙忠傑理事長、衛福部 呂建德政務次長、國立空大 許立一校長、花蓮慈濟醫院 吳彬安副院長、銘旺科技周維昆董事長、昕力資訊葉怡蘭總經理。（照片提供/臺灣台北醫療聯盟提供協會）

北醫盟指出，長照市場長期面臨人力成本攀升與服務需求快速成長的結構性問題，單靠擴充人力已難以支撐產業發展，必須透過科技導入與系統整合，建立可複製 可擴散的商業模式。此次合作將以 AI 大健康醫療示範中心為核心，整合智慧感測 AI 分析 遠距醫療與數位照護應用，作為產業實證與商轉驗證平台。

圖說：衛福部政務次長呂建德（圖中）見證MOU簽署。（照片提供/臺灣台北醫療聯盟提供協會）

在應用端，相關技術將導入生理監測 行為分析與風險預警機制，透過即時資料分析，協助醫療與照護機構提升風險控管能力，同時降低第一線照護人力負擔。未來並將逐步導入住宿型機構 日間照顧 社區據點與居家照護場域，驗證其營運效益與市場可行性。

圖說：國立空大與臺灣台北醫療聯盟協會簽署合作備忘錄，全體大合影。（照片提供/臺灣台北醫療聯盟提供協會）

此次 MOU 也促成智慧醫療產業鏈整合，合作夥伴橫跨醫療體系 AI 與智慧感測 資料平台 資安架構 生技研發與物聯網應用等關鍵領域。北醫盟將以平台化機制，促進不同技術模組整合，加速產品與解決方案進入照護市場。

在人才端，北醫盟與空中大學將共同設立大健康訓練中心與專業證照制度，結合遠距教育與模組化課程，培育具備臨床理解與科技應用能力的跨域人才，補足智慧醫療產業長期面臨的人才缺口。

北醫盟表示，未來將持續深化產官學醫合作，打造完整的大健康產業生態系，為智慧醫療與長照科技創造長期成長動能。