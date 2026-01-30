北醫與勤業眾信布局 BioBridge+ 支持生醫新創成果轉譯 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒台北新聞）【記者蔡宇辰／台北報導】為呼應政府加速布局台灣大健康產業，臺北醫學大學攜手勤業眾信聯合會計師事務所30日簽署合作意向書，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」。雙方率先以實際行動響應政策方向，象徵產官學三方合力，為台灣生醫新創打造更成熟的成長環境。

BioBridge+ 以「橋接」為核心設計，將整合北醫體系旗下加速器與創新輔導資源，並串聯勤業眾信既有服務對象，形塑超過百家企業與新創團隊的跨域合作網絡。在 2026 年目標輔導超過 18 家、取得投/增資或訂單金額至少新台幣五千萬元、累積獲得超過新台幣九千萬元的投資、維持提供超過百人就業機會的實質影響力。雙方將推薦具備臨床應用潛力的團隊加入 BioBridge+ ，由北醫提供附屬醫院作為臨床驗證場域，勤業眾信則以顧問角色，協助新創強化公司治理、優化商業模式與成長策略，提升募資能力與市場拓展準備度。

廣告 廣告

臺北醫學大學與勤業眾信聯合會計師事務所簽署MOU，正式啟動「BioBridge+ 生醫創新橋接機制」，衛福部石崇良部長(左五)出席致詞。臺北醫學大學吳麥斯校長(左四)、勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢總裁(右四)。(圖/北醫大提供)

衛生福利部部長石崇良表示，政府近年持續擴大健康投資，今年健保總額加計公務預算首度破兆，同時 5 年挹注 489 億元推動「健康台灣深耕計畫」全面提升醫療環境體系，以及 4 年投入 240 億元的「國家藥物韌性整備計畫」穩健醫藥品供應鏈，加上去年底立法院三讀通過「全民健康保險資料管理條例」、今年再生醫療雙法上路，接下來還有「人體生物資料庫管理條例」升級，持續完善法制支持，為大健康產業鋪設一條高速公路，並確保用路人安全，讓生醫發展穩步向前。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫持續以臨床需求為核心，支持新創在關鍵成長階段獲得貼近實務的協助，讓研究成果更順利走向產業應用。透過制定《新創產品導入附屬機構辦法》，北醫於附屬醫院體系內建構制度化的「臨床商業驗證沙盒」，提供新創團隊進行產品導入、臨床應用測試與實務回饋的專業場域，協助創新技術在真實醫療環境中完成驗證，並以附屬醫院作為初期示範點，提升產品的臨床可信度與後續市場採用潛力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生醫產業具有研發週期長、法規門檻高、資本需求大等特性，相較其他產業，更需要長期穩定的政策環境與整合性資源支持。此次與臺北醫學大學合作，正是呼應政府推動「健康台灣深耕計畫」等政策方向，BioBridge+ 與傳統單點式輔導不同，為結合醫學中心 × 專業顧問 × 資本的快速通道，透過產學合作協助台灣生醫新創加速研發成果落地，提升資本市場準備度與接軌國際市場的整體競爭力，共同打造具國際影響力的生醫創新生態。