北醫診間老小孩吵翻天「你按我也要按」 攏是為了這台機器

兩名年過60歲的長者在醫院為了「血壓機」吵了起來。翻攝畫面

台北醫學大學附設醫院昨（11日）下午驚傳一起讓旁人看了哭笑不得的口角糾紛，兩名年過6旬的長者，竟然在診間外為了一台血壓機互按按鍵，當場吵到火氣全開，讓候診區民眾全看傻。

據悉當時68歲的陳男當時坐在診間外量血壓，機器正在運作，沒想到61歲邱男看到血壓機螢幕沒顯示動作，誤以為故障，竟直接伸手按下「暫停」，準備幫忙「修理」。

陳男立刻反應，提醒對方「不要亂按」，但邱男不聽勸，仍堅持按下暫停鍵，就在這時，血壓機剛好重新開始量測，雙方你按我也按，瞬間引爆口角。

現場民眾指出，兩人互嗆：「你別再按了！」、「這是我在量！」氣氛越吵越僵，甚至一度爆發推擠。

警方到場時，情緒已大致平息，兩位老翁也沒有進一步肢體衝突。警方依程序告知雙方權益，但目前兩人皆未提告，事件以勸導收場。

北醫候診區一場「血壓機之亂」鬧得沸沸揚揚，讓不少網友直呼：「量個血壓，血壓直接飆高！」



