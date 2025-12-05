北醫附醫AI心肺篩檢 一次揪骨鬆等3隱形殺手

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）心血管疾病、骨質疏鬆等堪稱老年人隱形殺手，台北醫學大學附設醫院導入AI心肺輔助篩檢平台，進行LDCT肺癌檢查時，同時可順便評估冠狀動脈鈣化、骨鬆風險，助及早預防治療。

由國家生技醫療產業策進會、生策中心、衛生福利部、經濟部等單位主辦的「2025台灣醫療科技展」4日起連續4天舉行，今年展會規模擴大至2100個攤位，開幕式匯聚超過200名國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，醫療機器人、AI輔助診斷等皆是焦點。

台北醫學大學暨醫療體系展場規劃「智慧醫療」、「遠距照護」、「產學合作」、「永續未來」與「特色醫療」五大主題，現場亮相智慧醫療技術與發展成果。

此外，台北醫學大學附設醫院今天宣布與神瑞人工智慧（DeepRad.AI）合作，正式開啟心肺AI篩檢服務，在北醫附醫各醫療體系推動低劑量電腦斷層（LDCT）一圖多篩的「AI心肺輔助篩檢平台」。

隨台灣正邁入超高齡社會，每5人就有1名65歲以上長者，北醫附醫院長施俊明告訴媒體，心血管疾病、骨質疏鬆風險也跟著增加，透過AI篩檢平台，一次檢查就能同時評估肺癌、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等3大風險，且還可預測，有助及早介入治療。

施俊明說，對醫療端而言，AI可自動產生標準化報告，大幅節省醫師解讀時間、提升量能，加速民眾取得報告，醫師也能有更多時間提供更細緻的醫病溝通，對於醫病共享決策有正向幫助。

他強調，此次與神瑞合作，代表北醫附醫將成為AI心肺預防醫學的重要示範場域，未來雙方將共同推動更多臨床與健康管理應用，探索「一圖多篩」在全民健康促進中的更大可能。（編輯：吳素柔）1141205