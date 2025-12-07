北醫高材生「畢業後出家」！他親曝心境：科技越快，人文越重要

記者蔣季容／台北報導

由台北醫學大學、台北醫學大學傑出校友聯誼會李威震會長等共同舉辦的「2025北醫校友創新論壇」於今（7）日舉行。今年論壇以「跨界・卓越・無極限」主題，聚焦北醫校友在不同領域的實踐，從生技製藥、臨床創新、公共衛生、原鄉健康、國際醫療到教育、人文與創意產業，共14位校友到場分享各自的專業軌跡，其中法師釋惠敏畢業於北醫藥學系，剃度後研讀佛學，並於東京大學取得文學博士，返台後先後擔任法鼓佛教學院與法鼓文理學院校長，長期結合教育、人文與科技推動跨域學習。

前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒以〈摸蜊仔兼洗褲的退休人生〉回顧自己從北醫醫學系畢業後，橫跨台灣、美國與全球疫情現場的40年公共衛生旅程。謝文儒先於哈佛大學公共衛生學院取得碩士，再至范德堡大學完成微生物與免疫學博士訓練，隨後加入美國CDC傳染病病理部，從住院醫師一路到副主任，長期參與全球重大疫情的病理鑑識與調查，包括伊波拉、美國炭疽攻擊、H1N1、大規模真菌性腦膜炎、西尼羅病毒、新興流感與多國傳染病暴發事件。

謝文儒分享到，氣候變遷、人口流動與地緣政治使傳染病威脅更具跨國性，而科學證據的蒐集與病理解讀，更是全球疫情應變的核心。他以多年經驗提醒年輕學生與校友，「理解世界，是保護這片土地最重要的能力。」他也以「老人不講古，後生找無譜」帶著幽默提醒大家，專業不僅來自書本，更來自不斷累積的現場與跨界合作。

多年來，謝文儒多次返國支援政府疫情應變，並因對台灣疾管工作之重要貢獻獲頒景星勳章，是北醫人在全球公共衛生領域的重要代表。

法師釋惠敏則以〈雙A（AI、Aging）時代與博雅教育 5×5 倡議〉帶來另一個視角，在科技加速與人口老化並行的時代，教育與生命素養如何成為面對不確定性的關鍵能力。釋惠敏畢業於北醫藥學系，剃度後研讀佛學，並於東京大學取得文學博士，返台後先後擔任法鼓佛教學院與法鼓文理學院校長，長期結合教育、人文與科技推動跨域學習。

釋惠敏指出，AI正從工具走向推理、創造與協作，而高齡化則讓生命管理更具挑戰。面對這兩股趨勢，他提出「雙B」回應模式，基本收入（BI）與基本健康生活型態（BL），提醒未來社會不僅需要專業技能，更需要安穩心智與自我管理能力。

在具體作法上，釋惠敏以「博雅教育 5×5」作為行動框架，分為兩組五戒：終身學習（博學多聞）五戒——閱讀、記錄、研究、發表、實行；身心健康（雅健生活）五戒——微笑、刷牙、運動、吃對、睡好。他強調，這套結構兼具知識深化與生活安定，能協助學生在高速變動的科技與社會環境中保持清晰、穩定與持續成長。

釋惠敏也提醒，「科技越快，人文越重要。」跨界不只是能力的延伸，更是面對複雜世界時自我安頓、理解他人與持續前行的重要方式。

