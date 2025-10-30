北醫、北科大內賊肆虐！「互換發票」騙數百萬研究經費
台北醫學大學前副教授蕭宇成自2019年起與台北科技大學教授林律吟合作，利用開設假發票等手法，共騙取近600萬元研究經費，經新北地檢署偵查終結，日前依加重詐欺等罪提起公訴。
新北地檢署。（圖／資料照片）
檢方調查，蕭宇成自2019年起擔任臺北醫學大學副教授，同時開設宇思科技公司。林律吟則是國立臺北科技大學教授，與台慶科技教育發展基金會、台大慶齡工業研究中心簽有技術服務備忘錄，當林律吟有產學合作產生的技術服務時，研究中心或基金會會開發票代替林律吟向產學合作對象請款，再撥款到林律吟的專戶。
台北醫學大學。（圖／Googlemap）
蕭宇成明知宇思科技並未與北醫大、北醫大附醫、萬芳醫院與雙和醫院等單位有實際交易，卻利用該公司開立假發票，從2019年至2023年間詐取研究經費共計232萬725元。此外，蕭宇成還與前學生陳侑郁及其母親陳謝怡美合作，利用陳謝怡美設立的公司開立假發票，向上述醫療機構詐取研究經費366萬5880元，並將其中18萬3294元分配給陳氏母子。
台北科技大學。（圖／Googlemap）
更令人震驚的是，蕭宇成與林律吟為規避北醫大與北科大對單一廠商核銷金額的限制，從2022年8月底至12月初，採用「互換發票」的手法將未用完的研究經費套出，或找來陳氏母子合作開立假發票，進一步詐取北醫大研究經費39萬4500元及北科大25萬8460元，目前蕭宇成、林律吟、陳侑郁及其母親陳謝怡美，都被新北檢依涉犯《刑法》加重詐欺、違反商業會計法等罪名提起公訴。
