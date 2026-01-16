北野公園新建工程動土 打造屏北旅遊新亮點
屏東縣府斥資三億八千萬元的「北野公園新建工程」，昨（十六）日動土，預計一一六年五月完工，將成屏北旅遊新亮點！
縣長周春米表示，高樹鄉不僅水質與空氣品質良好，周邊山景也相當優美，為讓更多民眾親近高樹，同時推廣棗子、芋頭與鳳梨等在地優質農產品，此次以低密度方式開發新豐親水公園，工程將歷時近一年半，未來完工後，園區將擁有豐富樹蔭，盼打造觀光旅遊新亮點。
縣府交通旅遊處指出，近期露營已成為國人熱門的休閒活動，為推動屏北地區多元旅遊模式，北野公園新建工程在規劃初期即審慎盤點水土保持需求，並委由水利顧問公司進行整體評估，將水利安全、水土保持與永續發展納入考量，同時融入荖濃溪流域文化特色。
交旅處說，北野公園基地面積約十二點九五公頃，全區共規劃七十七帳露營空間，園區除保留原有林地與自然景觀之外，也規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。
另外，園區內設有果樹區與荒野草原，可觀賞四季花果景觀，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，讓民眾在自然探索中感受溪流清涼，公園內也打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，期待結合在地藝術與自然景觀，躋身屏東休閒旅遊的新景點。
