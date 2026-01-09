北門三慈國小學童將舊衣變身從惜服學習惜福重要性

三慈學童秀出變身的新衣。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／北門報導

舊衣再利用。北門區三慈國小學童透過創意印花及拼貼技法，將舊衣變身成新衣，「惜服」體驗讓學童了解惜福的重要性。

三慈國小校長郭詔維表示，為深化學生對環境永續與資源再利用的認識，辦理「惜福教育－SDGs惜服體驗」活動，並由社團法人成衣印花文創協會、T恤手造館及CC訂製共同合作，提供惜福衣物素材，透過創意印花與拼貼修復技法，讓學生親自參與設計、構圖與製作。

學生們在操作的過程中，不僅學習資源再利用的重要性，也培養解決問題與創意思考的能力，展現創客教育「做中學」的精神。「一件NG衣服再利用，相當於為地球種下0.56棵樹」為核心理念，透過惜服不僅動手翻轉舊衣，也為環境盡一份心力，本次活動共為地球種下約二十八棵樹，以具體行動實踐永續生活的可能。

參與活動的五年級學生曾之妘說，將代表家鄉的圖案印在T恤上，好像把自己的故事穿在身上，以後會更珍惜衣服，也想跟家人分享怎麼愛地球。四年級侯蒂溶表示，自己動手設計、印花，做出獨一無二的衣服，穿上去很有成就感。