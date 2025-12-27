北門井仔腳瓦盤鹽田音樂會 歲末送夕陽
▲「雲嘉南濱海－鹽續幸福·送夕陽音樂會」歲末於北門井仔腳瓦盤鹽田登場，邀民眾在樂聲中送別今年最後一道夕陽。（管理處提供；記者李嘉祥翻攝）
為陪伴民眾迎接嶄新的二零二六年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處將於十二月卅一日於北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「雲嘉南濱海－鹽續幸福·送夕陽音樂會」，邀大家在年末傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福為二零二五年畫下美好句點。
雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳瓦盤鹽田是雲嘉南濱海極重要文化地景，聖誕節時管理處於七股鹽山以煙火搭配鹽山陪大家過節，聖誕週，歲末並推出「鹽續幸福·送夕陽音樂會」，以鹽田夕照自然景觀搭配音樂演出與祈福儀式，營造溫馨有儀式感的年末體驗；音樂會邀藝人方順吉與黃文龍老師帶來深情動人的歌唱及薩克斯風演奏、康妮媚觸動人心的小提琴演出，讓音樂與鹽田夕陽交織出獨特跨年記憶，歡迎大家到古老瓦盤鹽田遺址回顧過去一年點滴，送走今年最後一道夕陽、迎接嶄新開始。
徐振能處長說，送夕陽現場亦規劃多項結合地方文化與民眾互動體驗，井仔腳鹽田為管理處環境教育與永續旅遊目的地，鼓勵民眾自備環保餐具兌換平安鹽袋，完成任務就能將充滿祝福的祈福鹽袋吊飾帶回家，限量一百份，換完為止；活動限定的「鹽續幸福明信片」透明材質與夕陽及文字交織成畫，可於現場撰寫並加蓋十二月三十一日專屬活動郵戳，深具紀念價值，也能投遞至會場設置的臨時郵筒；另還有以在食材烹煮熱騰騰海鮮粥免費發送，讓大家品嚐雲嘉南濱海的在地滋味。
活動尾聲結合地方信仰文化，邀請民眾參與「北門井仔腳興安宮祈福敲鐘儀式」，參加者皆可獲得象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。
