北門井仔腳鹽田景點 獲獎雙喜

獲獎無數的北門井仔腳鹽田，近日勇奪第二屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

交通部觀光署雲嘉南風景區管理處傳捷報，轄內北門井仔腳鹽田勇奪第二屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」、雲林金湖休閒農業區（口湖遊客中心甘苦人魅力農店）獲「最佳國旅創新獎」，雙喜臨門。

雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳瓦盤鹽田獲得多項國際獎項肯定，包含二０一七年亞太旅行協會「環境保育類環境教育計畫」金獎、二０二一年「行銷類旅遊攝影」金獎和入選「二０二一全球百大目的地故事獎」、二０二三年獲得「台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銅級」、柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎、二０二五年獲得台灣觀光永續獎銅級獎，今年度再入選第二屆「觀光亮點獎」百大亮點及「最佳國際推薦獎」。

廣告 廣告

金湖休閒農業區入選「最佳國旅創新獎」，豐富的創新農遊體驗、小農商品展售，讓遊客除欣賞海岸、濕地景觀外，還可體驗多元的產業活動，另以在地特色餐飲「鹽工便當」選用高品質「烏金」烏魚子入菜，鹹香風味深受歡迎。