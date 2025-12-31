北門井仔腳鹽田送夕陽 音樂會祈福

雲嘉南管理處三十一日舉辦送夕陽音樂會，現場湧入遊客捕捉夕陽美景。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處三十一日舉辦「鹽續幸福」北門井仔腳鹽田送夕陽音樂會，這也是停辦兩年後再度登場，近二千名遊客在年末的傍晚時刻，以音樂、美食、祈福與祝福，送走最後一道夕陽，為二０二五畫下美好句點。

雲嘉南管理處長徐振能表示，官方舉辦的井仔腳鹽田送夕陽活動停辦多年，今年七月北門地區受到丹娜絲颱風重創，歷經三個月重建，希望透過活動，振興沿海觀光，讓國內外民眾知道北門已重建，歡迎大家來旅遊。

音樂會邀請藝人方順吉與黃文龍，帶來歌唱及薩克斯風演奏，另有康妮的小提琴演出，現場也有限量一百份的祈福鹽袋吊飾ＤＩＹ，限量四百份海鮮粥免費發送，活動限定的「鹽續幸福明信片」，透明材質的明信片，與夕陽及文字交織成畫，加蓋十二月三十一日專屬活動郵戳投遞臨時郵筒，將幸福寄送給親友。

昨天下午井子腳鹽田陸續湧入人潮，不少民眾找尋最佳景點拍下夕陽，火紅的夕陽落在潟湖水面，遠眺井子腳鹽堆與落日餘暉，絕美景象令人嘆為觀止，近五時因雲層太厚遮蔽了夕陽，讓在場遊客有些扼腕。

晚間六時北門井仔腳興安宮跨年祈福敲鐘儀式，送出象徵平安與好運的鹽王爺餅乾、馬年吊飾鑰匙圈與發財金等祈福好禮，讓祝福隨著鐘聲迎向新的一年。

北門井仔腳鹽田送夕陽音樂會原為台南跨年三部曲的首部曲活動，但在二０一八年停辦，北門商圈募集資源接手續辦四年，二０二三年再次停辦二年，今年由雲嘉南管理處復辦。