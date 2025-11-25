北門區五所國小學童採玉米實現食農教育

北門區長林建男拿著現煮玉米給學童品嘗，體驗從產地到餐桌的歷程。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/北門報導

北門區公所推動食農教育，邀請轄內五所國小學童體驗採玉米，區長林建男陪著學童走進玉米田，使盡力氣將成熟的甜玉米摘下，讓學童感受豐收喜悅，現場也品嘗好吃的玉米，實現從產地到餐桌的歷程。

林建男指出，北門區位處台南沿海，多數的居民從事養殖為主，為讓學童了解食農的重要性，特別與台南市家長會聯合會理事長賴建良的昕昕農場合作，提供友善耕種，全程不使用農藥，維護生態平衡與土地健康的玉米田，讓學童體驗採收。

廣告 廣告

北門區長林建男跟著學童一起走進玉米田，體驗採玉米。(記者盧萍珊攝)

包括北門區文山、錦湖、蚵寮、北門及三慈等五所國小的全校師生，先聽取賴建良介紹栽種玉米過程，從栽種到採收約需二到三個月時間，今年種植期間天候適宜，玉米的成長飽滿，六分地的產量約有三千公斤，由於農田堅持全程不噴農藥，部分玉米也成為老鼠、鳥兒的食物。

林建男也與學童一起下田，穿梭在翠綠的玉米桿間採收，看到學童費盡心力採下的玉米，直說這是一次生動的自然課，更喚醒對土地的熱愛與感恩。