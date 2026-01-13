北門區公所攜手企業 送暖獨居長輩

正億寢具董事長吳松儒(左)捐一批暖被，由北門區長林建男代表接受。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

連續幾波冷氣團發威，北門區公所攜手在地企業正億寢具，發起寒冬送暖行動，送給偏鄉弱勢長輩高效能石墨烯暖被，另區公所也添購暖暖包一併送抵，讓長輩們溫暖在心頭。

北門區長林建男指出，強烈冷氣團接連過境，沿海地區的海風強勁，體感溫度更是低，為讓轄內弱勢長者能安穩度冬，區公所結合在地企業正億寢具，愛心不落人後的董事長吳松儒捐贈一批暖被，將企業的愛心轉化為實質溫度，親手傳遞至偏鄉獨居長輩家中，表達關心之意。

廣告 廣告

長輩收到暖呼呼的被子，直說心裡好暖。(記者盧萍珊攝)

吳松儒表示，在地企業有守護鄉里的責任，石墨烯被具備優異的蓄熱性能，最適合代謝循環較慢的高齡長者，希望這床暖被不只是禦寒，更是傳遞一份「有人掛念」的溫情，實踐企業社會責任的深度內涵。

林建男與吳松儒將暖被送達長輩家中，另加贈實用的暖暖包，公所人員親自示範如何使用，讓長輩全身都暖和起來，直說再冷的天氣也不怕。林建男提醒老人家小心使用電熱器，且注意過於老舊的電線可能帶來風險。