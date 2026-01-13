北門區公所攜手寢具企業贈暖被 守護偏鄉獨老

北門區長林建男與正億寢具董事長吳松儒將暖被送至獨居長者家中，將愛心轉化為守護獨老的實質溫度。（記者李嘉祥攝）

強烈冷氣團接連過境，臺南沿海地區體感溫度更顯寒愴。為確保轄內弱勢長者能度過安穩寒冬，北門區公所13日特別發起「寒冬送暖」行動，區長林建男將在地優質企業正億寢具董事長捐贈的一批高效能石墨烯暖被送至偏鄉獨居長輩中，也感謝企業將愛心轉化為實質溫度，為凜冬注入一股溫暖清流。

北門區長林建男表示，公部門資源有限，但社會民力無窮，感謝吳松儒董事長長期秉持取之社會用之社會襟懷關懷弱勢，不僅是物質的資助，更蘊含對偏鄉長輩靈魂的慰藉，此愛心行徑與市長黃偉哲推行的「主動關懷、精準社福」政策相契合，期透過市府、公所與民間力量深度連結，讓南市社福網從點、線到面，讓弱勢族群感受到生活品質的實質提升。

正億寢具董事長吳松儒說，在地企業應有守護鄉里的自覺，石墨烯暖被具備優異的蓄熱性能，適合血液循環較慢的高齡長者，希望這疊暖被不只是禦寒工具，更能傳遞「家鄉始終有人掛念」的溫情，實踐企業社會責任的深度內涵。

送暖過程中，北門區公所也贈送可隨時用上的暖暖包，主任秘書陳秀嫣及里幹示範暖使用方法，另也針對冬季高頻率使用的電熱設備進行安全衛教，叮囑長輩「溫暖更要安全」，嚴防電熱器及老舊電線帶來的風險。林建男區長強調，區公所也會持續與地方公私協力，讓溫情跨越寒冬，成為守護偏鄉長者最堅定的力量。