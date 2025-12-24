北門區公所舉辦水災防汛演練

北門區公所二十四日舉辦水災防汛演練，邀請蚵寮國小學童參加。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/北門報導

為強化民眾對水災來臨的應變能力，北門區公所於二十四日舉辦「北門區一一四年水災防汛避難疏散暨收容處所開設實兵演練」，透過實際操演疏散撤離及避難收容，增強防災意識。

這項演練在錦湖里太興宮廟埕廣場前辦理，模擬汛期水災發生時，區公所整備並成立災害應變中心，邀集學甲警分局、消防局第三救災救護大隊北門消防分隊、北門衛生所、錦湖里辦公處、台南市私立荷園社會福利慈善事業基金會附設弘能家園及防災士等參與演練，動員各編組進駐待命，啟動災害防救及通報機制。

北門區長林建男擔任指揮官，結合防災編組各單位人員，帶領前進災區成立前進指揮所，各單位依職責分工，應變各項緊急災情。為落實校園防災教育，邀請蚵寮國小學童觀摩水災防汛演練，從觀摩過程中，提升防範、自救、互救的意識與能力。

演練內容包括模擬水災造成淹水情境，民宅住戶及保全戶做預防性撤離及避難收容。錦湖里長陳國庸帶領水災自主防災志工，協助低窪處住戶進行撤離，另針對需特殊車輛協助撤離的保全戶，搭配弘能家園提供支援，啟動接駁協助行動不便者到避難收容處所。