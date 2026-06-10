北門捷運站外驚見巨坑！人行道無預警塌陷「整座變電箱掉洞裡」民眾目擊傻眼

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

今（10）日台北市大同區鄭州路145號，北門捷運站3號出口附近、中興醫院正對面，上午10時41分發生道路塌陷意外。從網友目擊畫面中可見，竟有變電箱整個掉進坑洞中，就怕影響周遭民眾安全，警方現已到場拉封鎖線警戒，台電也緊急派員搶修。

北門捷運站外人行道疑似塌陷。（圖／Threads＠eva.1021.hsiao）

北捷北門站3號出口外今傳出人行道下陷意外，連帶導致該地設置的變電箱位移，甚至整座掉進坑洞中，且發生意外地點正好位於人來人往的大馬路旁，不少民眾被迫繞道而行，警方獲報也馬上趕抵現場指揮，並拉起封鎖線，等待台電人員處理，至於詳細事發原因，仍待詳細調查釐清。

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