北門港碼頭淘空 1個月內改善

北門漁港新增的碼頭上下階梯沒有扶手，轉角有青苔易打滑，造成漁民跌倒受傷。（郭良傑攝）

台南市北門漁港去年11月完成碼頭加高工程後，漁民發現碼頭階梯沒有扶手，階梯轉角因浸泡海水生青苔，多位漁民因此滑倒受傷，另外漁港西南碼頭基座混凝土被海水淘空，造成港內淤積。市議員謝舒凡、農業局漁港管理所官員與當地漁民9日上午會勘後，漁管所承諾1個月內請工程顧問公司勘查設計，施作強化改善工程。

北門漁港為北門、馬沙溝及青山漁港的出口航道，主要停泊養殖牡蠣作業的小型船筏，目前有110多艘設籍漁船筏。蘆竹溝地區的養殖牡蠣每年產量可達約10萬簍，因外海西側天然沙洲屏障，獨特地形條件成就當地吊掛式養蚵，有別於嘉義布袋、台南安平等平掛式養蚵方式，出產的鮮蚵肉質肥美、鮮甜。

當地漁民前年反映，北門漁港南側及西側堤面高度不足，碼頭遇到農曆初三、十七大潮時，海水會溢堤倒灌到進港邊，使蚵農及漁民生財工具泡在海水中，且原有漁港設施老舊或不足，使當地漁民停泊作業不便。

農業局去年向漁業署爭取補助經費改善，採鋼板樁外推加高方式，完成堤面加高約85公分，並於西側及南側碼頭增設繫船柱與上下階梯等，供當地漁民停泊及作業使用。

北門漁港改善工程去年11月完工後，漁民發現，碼頭西南角基座下方混凝土被海水淘空。漁民指出，此一淘空是先前碼頭基座工程原打下鋼板樁損壞，造成碼頭基座土石流失，漲潮時海水灌入，退潮時海水和淘空土石流出造成淤積，結果導致船筏擱淺，岸邊階梯生青苔，造成數名漁民上下漁船時滑倒受傷。

謝舒凡會同當地漁民、與漁業管理所、台南縣區漁會人員會勘後，漁民希望上下碼頭的階梯要加裝扶手，來保障漁民進出碼頭的安全，尤其冬天東北季風大，或是颱風天有大浪，有扶手可以抓，增加進出碼頭安全。

至於碼頭基座淘空部分，漁管所答應1個月內請工程顧問公司人員到現場實勘後，配合上下階梯增設安全扶手，一同規畫改善，遏止基座混凝土繼續被海水淘空，減少漁民出入及作業風險。