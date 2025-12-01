【記者羅伯特/臺南報導】延續鯤鯓王平安鹽祭的祝福，臺南北門地區年度王爺慶典盛事，將於蚵寮保安宮接續展開。由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處精心策劃的「北門王爺藝饗節」，承繼 11 月在南鯤鯓代天府《鹽祭序曲．張正傑大提琴祈福之夜》成功暖場後，年底熱鬧滾滾的蚵寮保安宮《好日唱乎王爺聽》，即將於12月6日（六）華麗登場。活動內容涵蓋庄頭市集、金曲演唱晚會及莊嚴的池府千歲壽誕團拜，邀請民眾返鄉或造訪北門，在歲末享受一場結合信仰、音樂與濃郁人情味的庄頭慶典。

圖說: 北門王爺藝饗節今年壓軸！蚵寮保安宮 12/6《好日唱乎王爺聽》金曲嗨翻夜

12月6日（六）當天，蚵寮保安宮將從下午起熱鬧展開「庄頭市集」，聚集豐富的在地美食、手作工藝與文創商品等多元攤位，讓來訪民眾能輕鬆走入蚵寮的日常，感受獨特的鹽鄉風味。18:30，重點活動《好日唱乎王爺聽》金曲晚會將正式開唱，由主持人王星宇帶領全場，共同打造庄頭最沸騰的音樂之夜。本場晚會星光熠熠，邀請到實力派台語金嗓陳孟賢、擁有穿透力十足溫暖嗓音的許志豪、年輕世代最療癒歌聲的翁鈺鈞，以及備受鄉親喜愛的甜美系女聲林喬安等堅強卡司輪番獻藝。這場結合音樂與池府千歲聖誕的盛會，將整座廟埕轉化為最具生命力的庄頭舞台，預計吸引大批信眾與遊客前來同樂，共享歡慶。

在12月6日晚會的熱鬧歡慶後，12月7日（日）上午則將接續舉行莊嚴隆重的池府千歲聖誕團拜儀式。這場科儀完整的團拜，是蚵寮地區年度最重要的信仰活動之一。屆時，當地居民、虔誠信眾以及返鄉子弟都將齊聚一堂，向王爺獻上最崇高的祝壽與祈願，共同祈求新的一年能夠平安順遂、闔家順心，充分展現地方對信仰的虔誠與團結。

雖然蚵寮保安宮場將為「北門王爺藝饗節」今年的系列活動劃下熱鬧句點，但這場文化盛宴的腳步並不會停歇！活動將持續延伸，展望 2026 年1月，藝饗節將在井仔腳興安宮推出令人期待的《神廟大馬戲》，隨後並會陸續展開井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮等各宮廟的精彩藝文活動。這意味著民眾可以一路從寒冬玩到暖春，完整而深度地體驗北門地區六大宮廟所蘊含的豐富文化能量。

「北門王爺藝饗節」誠摯邀請全國民眾，在歲末年終之際回到北門，一同祈福、走廟、聽歌、逛市集，將今年的願望託付給王爺，並將新一年的幸福與祝福滿載而歸。更多活動詳情及最新消息，請密切關注「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁。

【活動資訊】

地點：蚵寮保安宮（臺南市北門區）

庄頭市集｜114年12月6日(六)16:00-20:30

金曲晚會｜114年12月6日(六)18:30開唱

池府千歲聖誕團拜｜114年12月7日 (日)09:30-11:30