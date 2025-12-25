北門王爺藝饗節邀民眾走訪鹽鄉 拜王爺集章抽黃金大獎

雲嘉南濱海國家風景區管理處北門王爺藝饗節串聯北門在地六大宮廟與文化亮點並推出集章活動，邀民眾來北門拜王爺集章抽黃金大獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處北門王爺藝饗節串聯北門在地六大宮廟與文化亮點並推出集章活動，邀民眾來北門拜王爺集章抽黃金大獎。（記者李嘉祥翻攝）

為推廣臺南北門地區深具特色的王爺信仰文化與濱海人文風貌，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處特舉辦「北門王爺藝饗節」系列活動，串聯北門在地六大宮廟與文化亮點，凸顯豐富的藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章互動，邀全國民眾走訪北門遊玩集章，感受傳統信仰與現代觀光交織而成的獨特節慶魅力。

廣告 廣告

雲管處長徐振能表示，「北門王爺藝饗節」不同於單次性祭典，而是以系列帶狀形式規劃，方便民眾依據個人行程，靈活安排走訪不同時間點的宮廟與據點，管理處期盼透過持續性的集章機制，鼓勵遊客多次重遊、慢遊北門，細細品味鹽鄉的信仰文化脈絡與在地生活美學，讓北門不再只是走馬看花的快閃景點，而是值得沉浸體驗的文化場域。

徐振能處長指出，系列活動中的「神廟大馬戲」是此屆藝饗節六場精彩活動中的第三場重點演出，預計115年1月24日在臺南北門井仔腳興安宮登場，將傳統廟埕空間化為當代馬戲舞台，以兼具藝術性與娛樂性形式打破信仰與生活的隔閡，適合親子家庭與各年齡層民眾共同參與，也期許透過表演藝術的導入，以更貼近現代生活的方式，讓珍貴的傳統信仰被更多族群看見並喜愛。

雲管處長徐振能說，黃金象徵祝福與吉祥，與王爺信仰中守護、庇佑的文化意涵相得益彰，正進行中的「北門王爺藝饗節集章遊」活動特別祭出「實體黃金一台兩」作為頭獎，讓民眾在親近文化的過程中不僅收穫深刻的節慶記憶，更能帶回滿滿的正能量；除了備受矚目的黃金大獎，另還有 iPhone 17 （256GB）、Nintendo Switch 2、雙人房住宿券、7-ELEVEN 千元商品卡及多項王爺加持專屬好禮，讓遊客在誠心祈福之餘，也能與好運驚喜不期而遇。

徐振能處長強調，雲管處後續仍會於北門地區陸續推出多場活動，涵蓋展演、祈福儀式與文化體驗，並持續結合集章機制，讓民眾在不同時間點前來都能感受到藝饗節的豐富內涵。相關活動資訊將陸續於官方平台公告，歡迎民眾提早關注並規劃行程，感受王爺信仰與濱海文化交織出的熱鬧節慶氛圍。更多集章活動訊息可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。