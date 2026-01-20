北門王爺藝饗節 廟埕演馬戲

北門王爺藝饗節系列活動「神廟大馬戲」，結合瓦盤鹽田夕陽美景，營造地景藝術與民俗信仰的饗宴。 （記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕北門報導

振興沿海觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」，二十四日下午將於北門井仔腳興安宮舉辦「神廟大馬戲」，專業馬戲特技移師廟埕演出，與瓦盤鹽田夕陽輝映，營造地景藝術與民俗信仰的饗宴。

雲嘉南管理處長徐振能指出，「神廟大馬戲」力邀知名的「優尼客當代馬戲團 」擔綱，以十公尺高的巨輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度特技，表演者在高速旋轉的裝置中精準控制身體、挑戰重力，相當刺激。活動排在午後三時三十分登場，讓觀眾在欣賞演出後，還能步行到瓦盤鹽田觀賞夕陽美景，視覺感動加倍升級。

現場另有「義相推拿體驗」、趣味「親子手作ＤＩＹ」，只要現場加入「雲嘉南濱海國家風景區管理處LINE官方帳號，到服務台出示畫面，即可兌換限量「職人日曬沐浴鹽包」。

北門王爺藝饗節在北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、井仔腳興安宮登場後，農曆春節大年初四（二月二十日）移師井仔腳瀨東泰安宮舉辦音樂會，三月七日在北門永隆宮有布袋戲演出、三月二十八日三寮灣東隆宮「市集漫遊、藝聚東隆」。雲嘉南管理處說，遊客跟著王爺去旅行，不只觀賞藝文展演，也能了解信仰文化、體驗在地美景，讓每位旅客都能帶走專屬於北門的溫暖回憶。