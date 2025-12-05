北門王爺藝饗節 池府千歲迎壽誕

南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年

民視影音 ・ 1 天前 ・ 2