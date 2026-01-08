北門王爺藝饗節「神馬大馬戲」 1/24開演

臺南北門年度盛事「北門王爺藝饗節」於今年元月迎來系列活動中的第三場重點演出，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處廿四日將於北門井仔腳興安宮演出「神廟大馬戲」，將專業馬戲特技移師至傳統廟埕，結合瓦盤鹽田打造融合地景藝術與民俗信仰的冬季感官盛宴。

雲嘉南管理處長徐振能表示，「北門王爺藝饗節」活動以六大宮廟串聯規劃六場精彩活動，從表演、祈福到市集多點開花，透過「藝術介入宗教空間」創新形式展現北門深厚文化能量，也吸引遊客在冬季走入社區宮廟。

徐振能處長說，此場演出力邀國內外矚目的「優尼客當代馬戲團」擔綱，以十公尺高的巨輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度特技，在高速旋轉裝置中精準控制身體、挑戰重力；演出時段安排在午後，可接力欣賞金黃夕陽染紅的鹽田絕色，視覺感動加倍升級。

徐振能處長說，現場也規劃溫馨義相推拿體驗與趣味親子手作，實現全齡共享目標，興安宮廟方與居民也動員參與籌備，展現北門王爺信仰中動人的人情味；活動期間加入管理處官方LINE並至服務台出示畫面可兌換限量「職人日曬沐浴鹽包，可將專屬雲嘉南濱海回憶帶回家。

徐振能處長指出，井仔腳興安宮驚豔演出後將移師井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮等各宮廟，透過「跟著王爺去旅行」的號召，讓遊客深度接觸北門特有的鹽業能量及帶動周邊觀光效益，歡迎各界來井仔腳看馬戲、賞夕陽、逛聚落，感受最熱鬧的北門冬季魅力。