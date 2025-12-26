北門王爺藝饗節 祭1台兩黃金

振興災後觀光，雲嘉南管理處舉辦北門王爺藝饗節，歡迎遊客集章抽大獎。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕北門報導

為推廣北門地區王爺信仰文化與濱海人文風貌，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」系列活動，串聯北門在地六大宮廟與文化亮點，透過豐富的藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章，並祭出集章頭獎是市價近十九萬元的一台兩黃金。

雲嘉南管理處長徐振能表示，為振興丹娜絲災後濱海觀光，舉辦鹽續幸福音樂會、北門王爺藝饗節兩大系列活動。其中北門王爺藝饗節結合北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮及三寮灣東隆宮，集章活動到明年三月十日。

徐振能說，黃金象徵著至高的祝福與吉祥，與王爺信仰中守護、庇佑的文化意涵相得益彰，希望讓民眾在親近文化的過程中，不僅收穫深刻的節慶記憶，更能帶回滿滿的正能量。除了實體黃金頭獎，抽獎獎項還包括 iPhone 17、Nintendo Switch 2、住宿券、7-ELEVEN千元商品卡及多項王爺加持的專屬好禮。

雲管處指出，明年一月二十四日將在北門井仔腳興安宮舉辦「神廟大馬戲」，將廟埕化為當代馬戲舞台，「鹽續幸福」則在今年十二月三十一日下午四時三十分復辦井仔腳鹽田送夕陽音樂會，送走2025、迎接2026。