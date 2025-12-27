北門社大學習成果展熱鬧登場 展現終身學習活力





臺南市北門社區大學於12月27日在佳里公園舉辦「114年度學習成果展暨課程博覽會」，活動共匯集40個班級動、靜態展演，由社大學員共同展現一年來的學習成果，與社區民眾熱情分享。

活動當天會場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧非凡，主管機關教育局科長王曉慧、佳里區長林耿漢、市議員陳昆和、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭等親臨現場，為學員們加油打氣，展現對社區教育的高度支持。

北門社大為鼓勵課程講師持續提升教學品質與教案創新，特別推動「優質課程與獎勵機制」，透過多元且完整的評選指標，全面檢視課程設計與教學成效，促進教學創新與專業成長。今年特別提高獎勵師資名額至10人，獲選講師包括劉花珠、林聖傑、莊琇棓、黃柏茹、侯玉恬、楊奇原、侯玥嬌、陳䓝葳、黃文博及姜宏尚，並於今日成果展公開表揚，頒發獎狀及新臺幣2,000元禮券，以肯定其投入與付出，進一步形塑優質且具活力的教學環境。

社大成果展由充滿節奏感的手拍木箱鼓表演揭開序幕，接續登場的精彩節目包括箏樂空間古箏班、二胡、薩克斯風、探戈舞蹈、Zumba、東方表演藝術、流行音樂歌唱、JAZZ電子琴、烏克麗麗歡樂彈唱、民謠吉他、陶笛、中國笛、大提琴、空靈鼓演奏，以及太極拳、太極刀等多元表演，充分展現北門社大豐富多樣的課程特色與學員的學習成果。

現場亦規劃花鳥水墨、書法春聯義賣、肩頸筋絡放鬆、皮革手作、手機攝影、速寫、水彩、油畫、色鉛筆、篆刻、拼布與舊衣改造、日本文化和服體驗、鹽分地帶影像作品發表等靜態展示攤位，並搭配免費手作體驗活動，吸引民眾駐足參與。學員們熱情地向民眾分享學習歷程與心得，讓參與者在欣賞作品與表演之餘，更加深入認識北門社大多元且具深度的終身學習課程。活動現場同時受理115年春季班報名，並推出當日報名享有85折優惠，吸引不少民眾前來諮詢報名，反應熱烈大排長龍。

校長潘秀妲表示，社大將持續提供更多元的學習機會，以滿足市民朋友的學習需求，朝向永續辦學的目標邁進。北門社區大學以「推動師生共學及社會參與行動，促進鹽分地帶文化、產業與生態的永續發展」，以及「提升現代公民素養，培力地方創生知能，促進社會正義的公民參與，落實生態環境教育，提供文化、健康與休閒學習資源」為辦學願景，期盼社區民眾能在社大學習中，累積生命成長、生活藝能、在地知識與社會參與行動力，共同關注與守護家鄉。

北門社大115年度春季班自3月2日（星期一）起陸續開課，新學期規劃開設104門課程，內容涵蓋鹽分地帶文化、生活應用知識、語言學習、美學藝術、運動保健、樂器與歌唱技能等，課程更多元、在地特色更豐富。

除佳里國中校本部外，亦於佳里國小、西港國中等分校及12個學習點開課，便利社區民眾就近學習。相關課程資訊可至北門社區大學官方網站（https://www.tbmcc.tw/）查詢，或於週一至週五下午2時至晚間9時電洽（06）723-7353、723-7359，邀請市民朋友們一起加入北門社大終身學習的行列。



