北門社大師生水墨花鳥聯展 即日起至1/25在麻豆文化館展出





由北門社區大學主辦的羽墨生香 ．羅色惠師生作品聯展，即日起至25日在麻豆文化館展出，作品以水墨花鳥創作為主。兼任北門社大校長的市議員陳昆和表示，參展作品由水墨畫家羅色惠老師帶領40位學員共同完成，展出75幅作品，參展學員有80歲長者，目前仍持續創作，其學習精神值得後輩效法，也歡迎愛好水墨藝術的民眾踴躍前往觀賞。

北門社大校長陳昆和議員致詞。

目前由台灣永續文教基金會承辦的北門社區大學，辦公室設在佳里國中。學區包含台南市佳里、北門、將軍、學甲、西港、七股等6個區。陳昆和校長表示，每年辦理90-100門成人學習課程，學員人次每年1600人次以上。社大的辦學理念為推動師生共學及社會參與行動，促進鹽分地帶文化、產業及生態的永續發展。

廣告 廣告

羅色惠老師。

羅色惠老師水墨畫創作已20多年，獲獎無數，目前擔任北門社區大學及佳里區樂齡學習中心國畫花鳥課程老師。羅老師水墨畫以率真自然風格、臨摹或寫實手法創作，題材有花鳥、昆蟲、人物、老樹、田野及街景等。以羽為筆，以墨為香，藝術的傳承在於師生間心靈的交會。此次水墨花鳥聯展是北門社大佳里及學甲班學員多年來共同創作的成果，展出作品以花鳥為主題，共展出作品75件。

陳昆和校長表示，社區大學為提供終身學習的學校，為回應偏鄉在地民眾多元學習需求，透過學習資源整合與在地連結，以短期課程、工作坊、系列講座及活動為主，讓偏鄉民眾參與學習，建構終身學習體系，增進學習機會與風氣。期能提升現代公民素養及培力地方創生的知能及參與，落實生態環境教育，促進文化、健康及休閒生活。

更多新聞推薦

● 週二強冷空氣南下 北部濕冷探8度、高山有望降雪