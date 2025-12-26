北門站乘客驚恐奔逃「鞋子、包包散落一地」 北捷：遺留物品限7天領回

台北市 / 武廷融 綜合報導

昨(25)日晚間8點多，驚傳有一名男子在台北捷運車廂內拿著雨傘揮舞，且情緒激動，引起民眾恐慌奔逃出車廂，連個人物品都掉落地上來不及拿。對此，北捷說明，該男子是因為遭其他旅客不慎碰撞，因而情緒激動，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。北捷也表示，乘客遺留在列車上的物品，將送回北門站保管，開放7天供民眾認領。

台北捷運松山新店線昨日傳出乘客奔逃事件，現場民眾表示，有名男子在車廂內突然情緒失控，揮舞手中雨傘不停敲打，而日前才發生1219隨機攻擊事件，讓車廂內的其他乘客嚇壞了，立刻用對講機通報，並往其他車廂逃離，現場物品散落一地，還有民眾因為推擠而跌倒在地。

對此，北捷公司表示，25日晚間約20時32分，松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前乘客按壓對講機反映有乘客爭執，而一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他乘客不慎碰撞，因而情緒激動。

北捷指出，行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。北捷也呼籲乘客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。

至於乘客遺留在車廂內的物品，北捷表示，後續將送回北門站保管，並開放7天供民眾認領，失主可把握期限前往北門站認領遺失物。

