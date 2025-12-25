北門站乘客驚逃！男子失控持傘亂揮引恐慌 北捷籲乘客保持冷靜

台北捷運新店線於25日晚間8時許，一輛往列車在北門站發生騷動。一名年約40歲的男子突然情緒失控，手持雨傘猛烈敲打車窗和牆壁，導致車廂內發出巨響，驚嚇周圍的乘客，所有人見狀往反方向撤退，現場一度陷入混亂。

台北捷運新店線於25日晚間8時許，一輛往列車在北門站發生騷動。 （圖／網友hcw0928授權提供）

台北捷運公司表示，台北捷運北門站於25日晚間8時32分發生一起旅客爭執事件，一名男性與其母親在車站下車後，因為不慎碰撞而引發情緒激動的爭執。當時，該名男性的母親向趕到的站長反映情況，並請求協助，捷運行控中心在接獲報告後，立即通知捷警及相關單位到場處理。

廣告 廣告

台北捷運公司指出，捷警和轄區警員迅速抵達現場，並對事件進行安撫。行控中心也對車廂內進行廣播，呼籲乘客保持冷靜，注意自身安全。此外，捷運公司呼籲乘客若在系統內見到任何異常行為，應保持冷靜並立即通知車站人員或撥打110、119求助。事件後，遺留在列車上的物品將被送回北門站待領取。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

影/聖誕節嚇壞！北捷北門站男子持傘車廂暴走 乘客驚慌逃出1人受傷

張文父母「恐患憂鬱症」 醫：高度創傷、但又無法表達痛苦

批民進黨實質廢死 趙少康建議「無期徒刑三級制」