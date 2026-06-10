北門站人行道驚現大坑洞！兇手竟是它

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▲捷運北門站3號出口外人行道出現天坑原因找到了，原來是衛工管（污水下水道管線）破洞造成。（圖／擷取自陳怡君臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 台北捷運北門站3號出口外的人行道在今（10）日上午10點多突然崩塌，建置在路面的變電箱瞬間傾斜、掉入坑洞。現場已用施工圍籬圍住，不再讓民眾靠近，同時在地議員陳怡君聯絡相關單位到場處理並勘查，發現路面造成坍塌的原因是衛工管（污水下水道管線）破洞造成，目前已在進行管道修復及人行道回填。

由於塌陷處位於鄭州街上，往來車輛眾多，還鄰近市民大道，因此讓不少民眾擔憂是否會影響市民大道的安全？對此，台北工務局長黃一平也特別向陳怡君解釋，高架橋是打基樁，打得比較深，結構堅固，不會受影響。而人行道底下比較淺層，五大管線破裂容易泥沙掏空造成下陷。

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經過相關單位仔細的勘查，發現衛工管破洞，導致不斷有漏水的狀況，才導致路基流失、地面下陷。衛工處已經著手展開管道修復工作，明天將進行人行道回填。另外，瓦斯管線經查，確認沒有外洩疑慮。

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