北門站大奔逃畫面曝「一片狼藉」！男持雨傘狂敲窗 目擊者：像屍速列車

社會中心／施郁韻報導

台北捷運松山新店線25日晚間8點許傳出恐慌騷動，疑似一名男子搭乘捷運時恐慌症發作，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁。乘客紛紛走避，不過乘客誤以為又有大事，在列車行經北門站時，造成許多乘客反方向狂奔「大逃亡」，畫面曝光，乘客個人物品散落一地，手搖飲也打翻。

台北捷運北門站騷動發生於昨晚8時33分，當時車上站滿乘客，網友直擊推擠現場，在社群平台Threads上描述驚恐景象：「看見男子拿傘咆哮敲打，所有人瞬間撤退，後方車廂的人完全不知道發生什麼事，跟著集體恐慌、推擠下車，一堆人連隨身物品都掉在車上沒帶走。」

畫面中顯示，眾多乘客在列車內狂奔，顧不得身上的物品，隨身物品散落一地。目擊者感嘆，對於大家要膽戰心驚搭捷運感到難過，「如果是之前大家不會逃竄的」，可能只會報警或避開；還有民眾形容，推擠景象有如「屍速列車」，眾人如喪屍般逃離。

台北捷運公司指出，該名男子母親向站務人員說明，兒子因遭其他旅客不慎碰撞，一時激動才出現敲擊動作。行控中心確認狀況後，隨即請行車專員廣播安撫乘客情緒，捷運警察、轄區警方與救護人員亦同步進站協助。

台北捷運指出，騷動中有一名7旬婦人於推擠中摔倒受傷，經送醫後後續狀況仍待釐清；另有旅客物品遺留於車上，已送回北門站待領。北捷也將釐清男子是否違反《大眾捷運法》。



