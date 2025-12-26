北門站大奔逃！事件「原因曝光」 乘客遺留物品限7天取回

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北捷運北門站昨（25）日晚間發生乘客奔逃事件。松山新店線往松山方向列車於晚間8時32分進站前，車廂內一名男子情緒突然失控，持雨傘敲打車廂玻璃，引發乘客恐慌，不少人當場往反方向車廂奔跑，畫面驚險。後經警方到場調查，疑似是該男子碰撞恐慌症發作。

台北捷運公司表示，涉事者為一名40多歲男性旅客，當時與母親一同搭車，列車抵達北門站後下車。男子母親向站長說明，兒子疑似因在車廂內遭其他乘客不慎碰撞，引發恐慌症發作，情緒一時失控，並非刻意滋事或攻擊他人。

行控中心掌握狀況後，立即請行車專員透過廣播安撫旅客情緒，並通報捷運警察、轄區員警及救護人員到場協助，現場秩序隨後恢復，列車營運未受影響。

北捷提醒，乘客若在車廂內發現他人出現異常行為，務必保持冷靜並注意自身安全，可撥打110或119，或立即通知站務人員、行車專員、行控中心，也可透過北捷AI智慧客服通報，公司將儘速派員處理。至於事件中乘客遺留於列車上的物品，已統一送回北門站集中保管，請失主於7天內前往認領。

