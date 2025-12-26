北門站男子失控持傘敲打車廂 乘客驚恐奔逃

台北市 / 綜合報導

昨(25)日8點多，台北捷運綠線一陣慌亂，大家都往往衝，倉促逃出車廂。因為有一名男子疑似跟其他乘客發生碰撞，情緒失控，拿雨傘一直敲打，家屬趕到安撫男子，將他帶回。但有些民眾在避難時，散落不少物品在車廂裡，北捷表示，會送到北門站供民眾認領。

捷運車廂內，民眾突然開始拔腿狂奔，還有不少人因為推擠而跌倒在地。民眾說：「不要再擠了，下車，下車，不要擠了。」車門才剛打開，月台就瞬間被人潮佔據，大批民眾焦急地往出口移動，見狀況趨緩終於有人出聲。

民眾說：「剛剛發生什麼事啊各位。」一頭霧水提出疑問，但沒有任何人做出回應，近日在台北車站與誠品南西，才剛傳出隨機攻擊案，儘管根本沒有人知道發生什麼事，還是先跑再說。

目擊民眾說：「那時候我們完全是不知道發生什麼事情，是大家都很恐慌，然後大家就是一直跑一直跑，我們也是跟著跑。」事發在昨(25)日晚上8點多，台北捷運松山新店線上，一名男子疑似跟其他旅客發生碰撞，情緒失控不斷拿雨傘進行敲打，有民眾見狀嚇壞了立刻按壓對講機通報，還有民眾直接起身逃往其他車廂，不料因此引發恐慌。

行李箱包包鞋子手機水壺雨傘，各種隨身物品散落在車廂內，就連飲料也全被打翻，北捷在確認原因後，立即派請專員進行安撫廣播，也表示旅客遺留在列車上的物品，將會全數送回北門站。

捷運警察隊隊長廖洛育說：「為避免後續騷動，由警方護送該母子至北門站出站，經確認，並非攻擊事故。」近期社會氛圍緊張人心惶惶，一點風吹草動都帶來巨大影響，據了解，該名男子已經由家屬安撫後自行帶回，台北捷運也呼籲民眾，發現任何異常行為都先保持冷靜不要驚慌，在確保自身安全的狀況下，立刻撥打110或通知車站人員到場處理。

