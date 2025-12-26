北門站男子「情緒失控引騷動」 捷警迅速趕抵安撫並護送離站

捷運警察隊隊長廖洛育說明情況。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】昨(25)日20時32分，一名男子與其母親共同搭乘捷運時，因情緒不穩於車廂內大聲吼叫，雖母親全程陪伴安撫，仍造成部分乘客受驚而奔跑逃離，導致現場物品散落、秩序一度混亂。事件隨即通報大同分局與捷運警察隊。

在混亂中，一名婦女於奔跑時不慎受傷，經救護人員協助後送醫治療。為避免現場再度引發群眾不安，警方後續護送該名男子與其母親自北門站平安離站。經警方查證，事件為情緒失控導致的誤解，並無暴力或攻擊意圖。

警方提醒民眾，搭乘捷運若遇可疑或異常行為，可按壓車廂緊急通話鈕、通報站務人員，或撥打110請求協助。捷警強調，將在各捷運出入口、月台及地下街加強安全維護，以確保民眾安心通勤、放心搭乘。

