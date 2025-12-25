北門站驚傳大奔逃！失控男揮傘打引騷動「1人跌倒受傷」 北捷回應了

台北捷運北門站今日發生一起乘客驚慌奔逃的事件；北門站示意圖。（翻攝自Google Maps／孟波）

台北捷運北門站今日發生一起乘客驚慌奔逃的事件！1名40多歲男子疑似情緒不穩，拿傘敲打車廂，引起車廂內騷動，過程中1名7旬婦人不慎摔倒送醫。對此，台北捷運公司說明，該名男性因遭其他乘客不慎碰撞，故而情緒激動。

台北捷運站今（25日）晚間不平靜！不少民眾於社群平台Threads發布北門站相關影像，只見乘客紛紛驚慌從另一個車廂跑來，大家在車門一開的瞬間湧出，試圖離開製造混亂的源頭，所幸即使緊張也並未出現踩踏的情況，發布影片的網友坦言「不知道發生什麼事…大家跑起來，我就跟著跑了，大家一定要注意平安」。

另一名網友則是曝光大家逃難後一片狼藉的圖片，只見大家忙於奔逃東西散落在車廂內，她說明新店線有1名男子拿著傘咆哮敲打牆壁，所有人見狀迅速往反方向撤退，造成後面車廂的人恐慌推擠下車，一堆人東西沒帶走就下車逃走了，「對於現在大家要膽戰心驚的搭捷運感到難過，如果是之前大家不會逃竄的」。

台北市警方20時33分獲報，北門站捷運車廂內發生騷動、乘客奔逃的情形，經查是1名40多歲的男子疑似情緒不穩，激動拿雨傘敲打車廂內部，造成他人恐慌並於車廂內奔逃。男子經家屬到場安撫後已自行帶回；此外，1名7旬婦人在奔逃期間不慎摔倒，意識清楚但肢體疼痛，警消協助送台大醫院治療。

台北捷運公司指出，松山新店線1列往松山方向列車，民眾20時32分按壓對講機反映爭執，行控中心立即通報警消到場。列車進站北門站後，1名男子與同行母親下車，母親向到場的站長說明，其子因遭其他旅客不慎碰撞而情緒激動，後續已由警方及救護人員協助處理。

北捷確認事發原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理，至於遺留在列車上的物品，將送回北門站待領7天。北捷也呼籲，旅客若發現其他人有任何異常行為，請保持冷靜、勿驚慌，留意自身安全，並立即撥打110、119或通知車站人員處理。

