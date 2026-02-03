北門行銷紅蔥頭 美食教作衝買氣

今年「早蔥」紅蔥頭價格不如預期，北門區農會八日舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」產業活動行銷。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕北門報導

今年「早蔥」紅蔥頭價格不如預期，北門區農會為加強行銷，八日舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」產業活動，現場有紅蔥魚丸、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭、紅蔥乾拌麵、紅蔥肉燥飯、紅蔥虱目魚酥限量發送，另有紅蔥頭食譜教作提升買氣。

全國紅蔥頭種植面積約一千二百公頃，高居全國第一，主要產區在安南、七股、北門及學甲，其中北門紅蔥頭面積約一百五十公頃，每年一月至農曆年前是早蔥採收時期。

北門區農會指出，為提高紅蔥頭的銷售，北門農會結合虱目魚八日將在農會前舉辦「蔥蔥農農、游刃有魚」農產行銷活動，北門虱目魚養殖超過一千公頃，雖然是產季尾聲，目前產地價仍有每台斤六十元的池邊價格。

八日活動也安排紅蔥頭植物染、蔥香雪Ｑ餅ＤＩＹ、紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭教作，並有剪蔥體驗活動、青農農產市集，希望北門農漁產在春節前衝高買氣。