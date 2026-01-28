北門農會幼兒參訪北門消防分隊體驗闖關

北門農會幼兒園小朋友參訪北門消防分隊，體驗消防闖關。(北門分隊提供)

記者盧萍珊/北門報導

北門農會幼兒園學童二十八日前往消防局北門分隊參訪，北門分隊特別規劃有趣的「闖關大冒險」，孩子們從遊戲中學習守護家園，吸收防災急救的知識，直說長大後要當消防員。

消防分隊現場辦理消防問答，小朋友踴躍舉手回復，因應農曆春節將至，北門分隊準備自行設計的「馬年春聯」送給每一位小朋友，圖文含有「馬上防火」及「馬上安全」以簡單的slogan及可愛的圖案，讓小朋友了解防災知識。

第三大隊長鄭誌峰表示，消防人員?透過宣導教具、零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、急救及臨災應變處置知識，而平時難接觸到消防的孩童，也能從闖關中學習相關知識，寓教於樂。

消防局長楊宗林強調，消防隊辦理防火宣導不僅能提升市民的安全防範意識，更透過簡易觀念及實際體驗讓防災教育內容不再枯燥，消防教育從小加強，並持續深入社會每個角落，透過分隊與在地學校和家庭間的三方良性互動，期能有效提升市民整體的災害應變能力，進一步達到守護個人生命財產安全的最終目標。