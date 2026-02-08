北門農產行銷：紅蔥頭與虱目魚變身精緻加工品

市長黃偉哲大力行銷台南紅蔥頭。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／北門報導

北門區紅蔥頭飄香，八日北門區農會特舉辦「2026 蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」，現場透過料理教作，將紅蔥頭、玉米、虱目魚及台灣鯛等素材，轉化為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升紅蔥頭附加價值，更展現農產加工的市場潛力。

八日的「蔥蔥農農 游刃有魚」活動，市長黃偉哲專程到場參加，更為紅蔥頭代言，直指「不怕貨比貨，只怕不識貨」，爆香絕不可錯過紅蔥頭。現場還有剪蔥比賽及創新加工產品展示等多元內容，引導民眾從「產地到餐桌」認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產推廣不只好吃，更好玩。

活動現場，北門區農會巧妙結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚及台灣鯛等素材，轉化為特色加工品。北門區農會指出，紅蔥頭是台南最具代表性的作物之一，產量穩定且風味獨特，希望透過體驗，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

黃偉哲指出，台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約一千零一十五公頃，占全台八成五，總產量近達一萬零九百公噸，主要集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年十一月至翌年五月，除鮮食外，亦廣泛應用於各式料理與加工產品。由於紅蔥頭運用廣，現場還結合紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並辦理食農體驗活動，同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力。

農業局長李芳林表示，希望多元開發產業，吸引青年返鄉投入農業，並促進農民、農會與地方產業共贏，未來將持續結合產地、農會及加工端資源，推動紅蔥頭多元行銷與產品開發，擴大消費族群，並邀請民眾多加選購台南在地紅蔥頭及相關加工產品，以實際行動支持在地農業。