北門雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕第一階段完工 明年第二季開放

▲南市觀旅局分年進行北門雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程，第一階段已完工，生態棧道抬昇及加寬，改善受潮汐漲退淹水狀況。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府市府觀光旅遊局辦理「北雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施改善工程」，第一階段工程順利完工，南側紅樹林生態棧道進行抬昇及平整加寬，改善步道易受潮汐漲退淹水的狀況，預計明年第二季全面開放，讓遊客能以更安全舒適方式漫步於水上步道，近距離欣賞雙春獨特的紅樹林生態並感受水漾森林之美。

市長黃偉哲表示，雙春濱海遊憩區是著名的濱海生態景點，南、北側有長達1200公尺的紅樹林生態木棧道，遊憩區內復育的紅樹林種類有海茄冬、水筆仔、五梨跤、欖李等，並孕育多種招潮蟹、貝類、彈塗魚在紅樹林潟湖間活動，也能觀察到各類水鳥悠然棲息，展現豐厚的濕地生態；園區另設有餐廳及展售館空間，可提供餐飲服務、展覽或販售紀念品、農特產品及文創商品。加上近年台灣露營風氣盛行，在雙春濱海遊憩區也有露營場可以體驗露營活動。

觀旅局長林國華指出，雙春園區棧道部分區段遇大潮會被海水淹沒，長期浸泡下導致生鏽腐朽亟需改善，但因所需經費較高且濱海地區遇汛期施工不易，故採分年度編列經費逐步完成改善，113年至114年先辦理第一階段工程，優先處理大門區修繕及整修南側棧道約220公尺，將棧道面層更新並抬高順平，延長使用年限，入口「彈塗魚迎賓地標」也同步完成還原美化，粉刷上色，以嶄新亮麗的姿態迎接遊客到來。

林國華局長說，第一階段工程已於今年8月完成，後續第二階段工程將延續棧道抬升整修約120公尺，工程於11月底開工，南側棧道全段預計於115年第二季可全面開放。

林國華局長強調，臺南濱海沿線除北端的雙春濱海遊憩區外，沿著台61線西部濱海快速公路南下，還可順道造訪臺灣王爺總廟南鯤鯓代天府、最古老的瓦盤鹽田遺址－井仔腳瓦盤鹽田、網美夢幻打卡景點水晶教堂、北門遊客中心等，再往南走可到將軍區探訪將軍漁港、青山漁港、馬沙溝漁港及盧蘆竹溝漁港，品嚐現流海鮮，還可順道至扇形鹽田感受壯闊鹽田美景、探索青鯤鯓漁村聚落，歡迎全國民眾來臺南體驗。